Enea sponsorem strategicznym Cariny Gubin. Kolejne duże firmy będą wspierać gubiński klub? Zapytaliśmy prezesa Andrzeja Iwanickiego

Piłkarski klub Carina Gubin do tej pory utrzymywany był w największej mierze przez prezesa tego klubu - Andrzeja Iwanickiego, który z roku na rok jest wspomagany przez coraz większą liczbę lokalnych przedsiębiorców. Pod koniec września tego roku Carina Gubin pozyskała pierwszego sponsora strategicznego - to spółka Enea. Czy to sprawi, że więcej wielkich firm będzie inwestować w gubiński klub?