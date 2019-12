Jak rozpoznać kłamcę? Sprawdź, jak możesz poznać, że ktoś próbuje cię oszukać

Jak rozpoznać kłamcę? Niektórzy mają na ten temat pewne przekonania, inni zaś zupełnie nie są w stanie wskazać sygnałów, które mogłyby sugerować, że ktoś próbuje ich oszukać. Wariograf wbrew pozorom wcale nie jest idealnym narzędziem – gdyby tak było, prawdopodobnie polskie prawo dopuszczałoby używanie go w czasie przesłuchań (w styczniu 2015 r. Sąd Najwyższy uznał to za niedopuszczalne). Lepsi w wykrywania mijania się z prawdą są psychologowie kłamstwa – tych w Polsce jest jednak niewielu. Dzielą się jednak podstawami swojej wiedzy, dzięki czemu również przeciętnemu Kowalskiemu może być łatwiej zorientować się, że ktoś próbuje mu wcisnąć kit. Zatem: jak wykryć kłamstwo? Sprawdźcie, na co warto zwracać uwagę!

pixabay.com