Koronawirus w Lubuskiem. Kolejne zakażenia w Gubinie. Trwają badania pracowników zakładu Iwaniccy. Jak długo firma będzie zamknięta?

Jeśli jednak okazałoby się, że zastępca starosty jest zakażony, nie sparaliżowałoby to pracy starostwa? - Delegatura starostwa w Gubinie jest odseparowana od starostwa w Krośnie Odrzańskim. W placówkach pracują różne zespoły, nie ma "wymiany" pracowników między nimi - wyjaśnia G. Garczyński. - Naczelnicy nie jeżdżą do delegatury, a wicestarosta nie pojawia się w starostwie w Krośnie Odrzańskim. Jeśli miałoby dojść do kwarantanny w delegaturze, to w dalszym ciągu będziemy pracować w głównej siedzibie starostwa.