Przegląd tygodnia z 14.04.2024 w Gubinie. Najważniejsze wydarzenia od 7.04 do 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy ktoś wierzył, że żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra do ostatniego wyścigu będą walczyć o zwycięstwo we Wrocławiu? Z pewnością takich osób było niewiele. Tymczasem zielonogórzanie w pierwszym w sezonie meczu PGE Ekstraligi napsuli mnóstwo krwi wicemistrzom Polski. Przegrali 41:47, ale na tle murowanego faworyta meczu, pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie.

Dzięki współpracy policjantów z komisariatu w Gubinie z funkcjonariuszami posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Gubin udało się zatrzymać mężczyznę, który wyrzucał śmieci w lesie. Nagrała go fotopułapka. W dotarciu do sprawcy pomógł polsko-niemiecki zespół policyjny Gubin/Guben.

W popularnym romantycznym reality show Love Island, który można oglądać w TV4 udział bierze Joanna Baziak z Zielonej Góry, która twory parę z Rafałem Bierówką pochodzącym z Podhala. –Asiu chciałbym ci powiedzieć – zaczął mówić o niespodziance. Jak widzowie oceniają szanse dla tej pary?

– To rekord wszech czasów – tak ocenia wyniki Koalicji Obywatelskiej w wyborach do sejmiku województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski, który z tej listy zdobył najwięcej głosów w regionie. PO zwiększyła liczbę radnych z 11 do 14, ale nie do 16. Więcej też jest radnych województwa z Prawa i Sprawiedliwości. Za to wcale nie ma Lewicy.