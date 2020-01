KROSNO ODRZAŃSKIE/GUBIN: Groźny wypadek na drodze krajowej w okolicach Gubina. Dzieci trafiły do szpitala

We wtorek, 21 stycznia, w godzinach popołudniowych doszło do groźnego wypadku na drodze krajowej nr 32 w okolicach Gubina (na 11 kilometrze - droga z Bieżyc w kierunku Krosna Odrzańskiego). Zderzyły się dwa samochody osobowe, doszło do dachowania. W obu pojazdach znajdowały się dzieci. - Droga została zablokowana - informuje podkom. Justyna Kulka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. - Doszło do zderzenia dwóch pojazdów: audi oraz vw sharana. W pierwszym z wymienionych podróżowało 11-letnie dziecko, natomiast w drugim - dwójka dzieci. Jedno miało 1,5 roku, drugie trzy lata. Mali pasażerowie z sharana zostali zabrani do szpitala do Gubina na badania. Wszystko wskazuje na to, że nikomu nic poważnego się nie stało. Droga w obu kierunkach została zablokowana. - Ustalamy przyczyny wypadku. Na miejscu policjanci prowadzą czynności - informuje J. Kulka. Zobacz też: SZPROTAWA. Pościg za pijanym kierowcą. Mogło dojść do tragedii