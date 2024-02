Lata 60. w Gubinie! Tak wyglądali mieszkańcy ponad pół wieku temu! To historia Gubina na archiwalnych zdjęciach!

Jeśli przegapiliście ten materiał, to zapraszamy do oglądania poniżej:

Tak wyglądali mieszkańcy Gubina w latach 60.

Tym razem cofamy się jeszcze bardziej w przeszłość. Zapraszamy do obejrzenia fotografii z mieszkańcami Gubina z lat 60. Fotografie pochodzą z książki "Gubinianie", w której, jak można się domyślić, przedstawieni są mieszkańcy miasta na przestrzeni lat.

Co ciekawe, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej planuje zrobienie drugiej odsłony książki i prosi mieszkańców o pomoc w dostarczeniu zdjęć sprzed lat, które mogłyby znaleźć się w nowej publikacji. Fotografie można dostarczać od poniedziałku do piątku do siedziby SPZG (ul. 3 Maja 2) w godz. 11:00 – 14:00. Można też kontaktować się telefonicznie (68 455 81 62) lub mailowo ([email protected]).