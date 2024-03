Marzec w Gubinie: Przegląd prasy z lutego 2024 w Gubinie, najważniejsze informacje miesiąca

W Lubuskiem powstanie potężny park handlowy. O planowanej budowie kompleksu mówi się od kilku lat. Ma się on znajdować w Krośnie Odrzańskim. Mamy nowe wizualizacje krośnieńskiego parku handlowego! Czy budowa ruszy w tym roku?

Nie po raz pierwszy w Gubinie dochodzi do pożaru samochodu. Tym razem płonął pojazd w Żenichowie. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek (19 lutego).

W piątek (16 lutego) doszło do oficjalnego otwarcia nowej świetlicy wiejskiej w Chlebowie, w gminie Gubin. Budowa była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania.

Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

ULKS Uczniak Szprotawa niedawno obchodził 25-lecie istnienia. Klub od lat słynie ze świetnej pracy z młodymi lekkoatletami. Ostatnio asem w talii trenera Zygmunta Szwarca jest rekordzista Polski w wielobojach Hubert Trościanka.

W lutym 2024 r. w Lubuskiem wystawiono na licytacje komornicze 25 mieszkań w różnych miejscach województwa. Mieszkań jest więcej niż w styczniu i niektóre oferty to prawdziwe okazje. Ceny wywoławcze są atrakcyjne i warto przejrzeć, co w lutym do zaoferowania mają komornicy.

Warta i Odra w Kostrzynie przekroczyły już stany alarmowe. W mieście regularnie zbiera się sztab kryzysowy. Władze miasta zapewniają, że są przygotowane na wielką wodę. W Gorzowie obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Od kilku tygodni zalane są dolne części bulwaru warciańskiego, zamknięto też ścieżkę nadwarciańską.