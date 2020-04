Miejsce całkiem jak z horroru i sekrety Burgundów. Pałac w Luboszycach zdradza nam swoje tajemnice

Kilka dni temu na podjeździe pałacu nikt nas nie witał. Weszliśmy przez otwartą bramę, mijając ostrzeżenia, że obiekt jest monitorowany. Był, bo po chwili pojawił się ochroniarz. Spacerować po okolicy pałacu oczywiście można…

Polecamy również: Książę Baltazar Żagański jęczy po nocach. Boisz się duchów? Nie jedź do Przewozu!

Dzięki Seydlowi

Trochę smutny to jest spacer i to wcale nie dlatego, że pałac przywodzi na myśl filmy grozy. Cóż, przecież to neogotyk. Jednak zacznijmy od początku. Pierwsza wzmianka o Luboszycach pochodzi z 1452 roku i wówczas zwała się Lubusy. Była to wieś lenna majątku w Gębicach. W 1527 roku właścicielem był Hans von Zeschau, właściciel Gębic. Przez wieki przewijało się przez ten majątek kilka znanych rodów, m.in. von Strachwitzowie, znani z „Morfiny” Szczepana Twardocha. Złote czasy rozpoczęły się w 1764 roku, gdy pojawił się tutaj ród von Seydel. W latach 1846-1860 Eugeniusz Gustaw Edmund Seydel zbudował pałac, neogotycki, murowany, piętrowy z wieżą od wschodu i werandą od zachodu, ale siedziba rycerska istniała tutaj już wcześniej. Zabudowania gospodarcze powstały w XVIII i do połowy XIX wieku. W sąsiedztwie pałacu znajduje się 3-ha park krajobrazowy z XVIII-XVI w. Oddajmy głos historykom sztuki (materiały LWKZ).