Mieszkańcy Gubina w obiektywie kamery. Oto zdjęcia sprzed lat z Google Street View

Google Street View. Co można zobaczyć?

Google Street View to przydatna usługa w Mapach Google. Możemy dokładnie zobaczyć miejsce, do którego chcemy trafić, aby wcześniej je rozpoznać. Ale to także kopalnia wiedzy o tym, jak w ostatnich latach zmieniło się miasto. Można sprawdzić, których sklepów już nie ma czy jak wyglądały niektóre okolice przed przebudową.

Treści Street View pochodzą z dwóch źródeł: dostarczają je pracownicy Google oraz współtwórcy. Dzięki ich połączonym staraniom ludzie na całym świecie mogą wirtualnie poznawać nowe miejsca, nie wychodząc z domu!