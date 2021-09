Po stronie niemieckiej będzie połączenie kolejowe Cottbus z Gubinem. A co z przewozami po stronie polskiej?

Burmistrz Gubina, Bartłomiej Bartczak już w zeszłym roku wspominał, że jest możliwość uruchomienia w weekendy osobowych przewozów kolejowych.

- Chcielibyśmy pozyskać pięć połączeń z Gubina do Zielonej Góry, skoordynowanych z połączeniami do Poznania i Wrocławia. Dzięki temu otworzyłoby się nam okno na świat - mówił we wrześniu 2020 roku burmistrz Bartczak.