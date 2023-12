Połowa sezonu za nami. Czy Carina Gubin spisała się dobrze w rundzie jesiennej? W lidze kiepska sytuacja, w pucharze piękna przygoda

- Jesteśmy na miejscu spadkowym i będziemy się teraz skupiać, aby uniknąć degradacji. To nie będzie łatwe zadanie - mówi Kopernicki. - Oceniam tę rundę pod względem formy ligowej, a ta była zwyczajnie zła. Trzeba jednak zauważyć, że mamy młody zespół. Do tego doszły kontuzje, które wprowadziły jeszcze więcej komplikacji. Mimo to, powinniśmy lepiej wyglądać, jeżeli chodzi o miejsce w tabeli. Nie ma dla nas żadnego usprawiedliwienia i biorę pełną odpowiedzialność na siebie za te wyniki.