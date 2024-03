Prasówka 10.03.2024 z całego tygodnia w Gubinie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Stołeczni policjanci prowadzą czynności w związku z zamieszkami podczas protestu rolników. Chodzi o demonstrację, która odbyła się w minioną środę w Warszawie. Mundurowi opublikowali wizerunki osób biorących udział w tym wydarzeniu. Są one podejrzewane o czynną napaść oraz znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, uszkodzenia mienia, a także posiadanie wyrobów pirotechnicznych w czasie zgromadzenia.

W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim pracuje aż 541 kobiet! To prawie 40 proc. całej obsady etatowej. Panie w mundurze również świętują Dzień Kobiet.

Planuj czas na obejrzenie wystawy w Muzeum Ziemi Wschowskiej. Będzie można zobaczyć różne budki telefoniczne, do których całkiem niedawno trzeba było się ustawiać, żeby móc zadzwonić. Będzie też wiele innych eksponatów. Ekspozycja czasowa nosi tytuł „Poczta Polska w Regionie Wschowsko – Leszczyńskim”.

20 lat temu w ramach cyklu „Mieszkanie z pasją” prezentowaliśmy pięknie urządzone pokoje, kuchnie, balkony naszych Czytelników. Zapraszaliście nas Państwo do swych domów i chwaliliście się, jak często niewielkim kosztem zmieniliście swoje mieszkania nie do poznania.

Przyglądamy się mieszkaniom, które w lutym na licytacje wystawili lubuscy komornicy. Tym razem są to 33 lokale. Liczba mieszkań od komorników w Lubuskiem rośnie z miesiąca na miesiąc. Sprawdzamy każdą z ofert. Prezentujemy zdjęcia, lokalizacje oraz ceny poszczególnych nieruchomości. To mogą być najtańsze mieszkania w Lubuskiem!

W tym tygodniu rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Blokad dróg będzie jeszcze więcej niż wcześniej. Protesty wznowione zostaną na Świecku. Ponadto planowane są również strajki na przejściu granicznym pod Gubinem, a także na rondzie między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą.

W poniedziałek (4 marca) na terenie powiatu krośnieńskiego policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim prowadzą działania pod nazwą "Trzeźwość". Podczas kontroli drogowych w okolicach Gubina mundurowi zatrzymali dwóch kierowców, którzy wsiedli za kółko po spożyciu alkoholu.

Ruszyła piłkarska wiosna w III lidze. Inauguracja rundy rewanżowej nie była jednak udana dla większości lubuskich drużyn. Tylko Solar Home Stilon Gorzów wygrał, w derbach pokonując Lechię Zielona Góra. Carina Gubin przegrała z rezerwami Śląska Wrocław. Również Odra i Warta zaliczyły porażki.

Pięcioletni chłopiec z Gubina w czasie zabawy z siostrą doznał poważnego urazu głowy - dziecku wypadła żuchwa. Do zdarzenia doszło w domu. Mama pięciolatka szybko zareagowała i zadzwoniła na 112. Niedługo później dziecko było już w drodze do szpitala w Zielonej Górze. Na miejscu okazało się jednak, że lekarze nie udzielą mu pomocy. Chłopiec cały czas odczuwał silny ból, ale dopiero po kilku godzinach trafił pod opieką medyków do oddalonego o ponad sto kilometrów Poznania.