Prasówka Gubin 3.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

W piątek, 03 grudnia niemiecki rząd planuje ogłosić, że Polska od niedzieli, 05 grudnia 2021 znajdzie się na liście tzw. obszarów wysokiego ryzyka. Co to oznacza w praktyce dla przekraczających granicę polsko-niemiecką?

To będzie trzecie podejście do zamknięcia szkoły podstawowej w Radnicy. Liczba uczniów ciągle się zmniejsza. W przyszłym roku zostanie ich tylko 15! Podczas ostatniej sesji radni z Krosna Odrzańskiego zagłosowali za likwidacją placówki.

Tel Awiw to obecnie najdroższe miasto na świecie - wynika z zestawienia "The Economist". Stolica Izraela w ciągu roku podskoczyła o pięć pozycji i wyprzedziła m.in. kilka europejskich stolic. Eksperci sprawdzili też, w których miastach życie jest najtańsze.

Sri Lanka to jeden z popularniejszych egzotycznych kierunków na zimowe wakacje i wypoczynek. Choć pandemia koronawirusa nadal trwa, kraj pozostaje otwarty na turystów i ma im wiele do zaoferowania. Polskie biura podróży chętnie organizują pobyty i objazdy na Sri Lance zimą 2021/2022. Ile kosztuje wycieczka na Sri Lankę, jaka jest tam pogoda zimą, co warto zobaczyć i czy obostrzenia COVID dają się mocno we znaki? Przeczytajcie nasz poradnik – Sr Lanka na zimę 2021/2022.

W tysiąc smaków dookoła świata, czyli wielka wyprawa tropem dań dla dzieci? A może przepisy, podpowiedzi i wspomnienia kulinarne od aktorki Joanny Brodzik? Dla wielu osób najlepszym prezentem na mikołajki i święta Bożego Narodzenia będzie książka o jedzeniu i gotowaniu. W szczególności, gdy znacie w swoim otoczeniu smakoszy lub sami nimi jesteście. W nowościach, które ukazały się na rynku, można wybierać spośród książek, których autorzy opisują zagraniczne kultury kulinarne, sięgają do rodzinnych wspomnień lub odwołują się do historii kuchni. Oto nasze prezentowe podpowiedzi.