Prasówka z Gubina 7.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Obecnie na licytacjach komorniczych znajduje się 38 mieszkań w Lubuskiem. Mieszkania są w różnych lokalizacjach, również w powiecie krośnieńskim. Znajdziemy tu oferty z Gubina, Krosna Odrzańskiego i okolicy. Duża jest rozpiętość cenowa oferowanych do licytacji lokali. W całym Lubuskiem znajdziemy lokale w miastach oraz mniejszych miejscowościach.

Czeklin w gminie Bobrowice to miejscowość "wymarła". Nikt tam nie mieszka. W województwie lubuskim jest więcej miejscowości, w których nie ma żywej duszy lub mieszka w nich zaledwie kilka osób. W prawie 100 wsiach w naszym regionie żyje nie więcej niż 50 osób. Sprawdź, które wsie w województwie są najmniejsze i ile z nich znajduje się w powiecie krośnieńskim?

"Maluch", bo tak pieszczotliwie nazywano Fiata 126p, był pierwszym powszechnie dostępnym pojazdem PRL-u. Miał wiele wad, ale chyba każdy znał się na nim perfekcyjnie, więc nie było problemów z naprawą. 6 czerwca ta motoryzacyjna perełka obchodzi swoje 50. urodziny! Nie uwierzycie, do czego Fiata 126p wykorzystywano na lubuskich drogach. Służył jako pojazd armii, autobus, transporter do przewozów choinek, punkt gastronomiczny, czy wreszcie piec! Mamy na to dowody. Zobaczcie zdjęcia i przeczytajcie poniższy tekst. Uśmiechniecie się nie raz, gwarantujemy!

50 lat temu, 6 czerwca 1973 r., z taśmy Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej zjechały pierwsze egzemplarze Fiata 126p. W ciągu 27 lat w Polsce wyprodukowano 3 318 674 egzemplarzy "malucha".