Przegląd prasy 26.01.2022 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

W poniedziałek (24 stycznia), przed godziną 23.00 w Krośnie Odrzańskim doszło do dewastacji oświetlenia w Parku Tysiąclecia. Wandal zniszczył kilka lamp. Sprawcą jest mężczyzna, którego uchwyciły kamery monitoringu miejskiego.

Wczoraj, tj. w poniedziałek (24 stycznia) na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 32 z odcinek drogi między miejscowościami Pole i Bieżyce (gmina Gubin) doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Zderzyła się ciężarówka z samochodem osobowym. Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że kierowca osobowego audi wjechał na skrzyżowanie bez włączonych świateł. Po wypadku był agresywny i trafił do szpitala w asyście policjanta.