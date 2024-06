Przegląd prasy z Gubina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.06.2024

Mamy najnowsze oferty sprzedaży domów na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Jak co miesiąc sprawdzamy, jakie nieruchomości wystawili na sprzedaż komornicy, jakie są ich ceny wywoławcze, stan oraz lokalizacja.

Każdy, kto w wyniku wojen, konfliktów zbrojnych i migracji stracił kontakt ze swoją rodziną i bliskimi, może zgłosić się do Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK. We wtorek w Zielonej Górze odbył się Okrągły Stół Humanitarny, zorganizowany przez PCK. By bliżej poznać program, przywracający więzi rodzinne.