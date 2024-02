Przegląd prasy z tygodnia 25.02.2024. Co działo się w Gubinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Kolejne protesty rolników w Lubuskiem rozpoczną się 25 lutego i potrwają do 20 marca. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami występującymi w tym okresie zarówno na autostradzie A2, jak i na terenie Słubic. Na A2 wyjazd i wjazd do Niemiec na wszystkich pasach będzie całkowicie zablokowany.

Tomasz Komenda nie żyje. Tę smutną informację podał dziennikarz TVN Grzegorz Głuszak, który od początku zajmował się sprawą mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat pozbawienia wolności.

Odra postraszyła w Krośnie Odrzańskim. Rzeka wylała na pobliskie poldery zalewowe, poziom wody osiągnął stany ostrzegawcze. Pomimo opadów w ostatnich dniach, woda w Odrze zaczyna powoli opadać.

Kilkanaście atrakcyjnych nieruchomości w Lubuskiem zostało wystawionych na sprzedaż i to w dobrych cenach. Ich właścicielem jest Orange Polska. Co więcej, wiele z tych budynków to wyjątkowe architektoniczne perełki. Zobaczcie sami, za ile można kupić kamienicę, pocztę, czy pawilon handlowy.