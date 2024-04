Przegląd prasy z tygodnia 28.04.2024. Co działo się w Gubinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Winiarze przez ostatnie noce nie zmrużyli oczu. Kwietniowe mrozy już dawno nie były tak agresywne. - Dziś wiemy, że jest bardzo źle — podaje Lubuskie Centrum Winiarstwa. Czy jakiekolwiek winorośle przetrwały nocne mrozy w Lubuskiem? Wstępnie mówi się o ogromnych stratach. Czy to oznacza brak zbiorów?

Lubuski strongman, Mateusz Kieliszkowski ustanowił rekord Guinnessa w przeciąganiu ciężarówki! To kolejny sukces polskiego siłacza!

Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 23 kwietnia na drodze krajowej nr 32. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Wybory samorządowe 2024. Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki z PKW drugiej tury wyborów samorządowych 2024. Kto został wójtem, kto burmistrzem, a kto prezydentem?

Przenikliwe zimno nie zraziło kibiców NovyHotel Falubazu Zielona Góra do przyjścia na stadion, na pierwszy w tym sezonie mecz w PGE Ekstralidze. Fani zielonogórskich żużlowców stworzyli wspaniałą atmosferę i ponieśli drużynę do zwycięstwa nad GKM-em Grudziądz (48:42).