Maj 2024 w Gubinie: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2024

Winiarze przez ostatnie noce nie zmrużyli oczu. Kwietniowe mrozy już dawno nie były tak agresywne. - Dziś wiemy, że jest bardzo źle — podaje Lubuskie Centrum Winiarstwa. Czy jakiekolwiek winorośle przetrwały nocne mrozy w Lubuskiem? Wstępnie mówi się o ogromnych stratach. Czy to oznacza brak zbiorów?

We wtorek (30 kwietnia) na drodze krajowej nr 32 między Krosnem Odrzańskim a Gubinem, na wysokości Dzikowa doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody. Są ranni. Interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Droga po wypadku była zablokowana kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy.

Prasówka maj Gubin: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Gubina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 23 kwietnia na drodze krajowej nr 32. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.