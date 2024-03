Przegląd tygodnia z 3.03.2024 w Gubinie. Najważniejsze wydarzenia od 25.02 do 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To działo się 40 lat temu. Na początku marca 1984 roku koszykarze Zastalu Zielona Góra po raz pierwszy w historii klubu awansowali do ekstraklasy. Od tego czasu zielonogórzanie zakochani są w baskecie.

Za oknami coraz wyższe temperatury, a także coraz więcej słońca. Dla fanów futbolu to jasny sygnał: powracają ligowe rozgrywki! Jako pierwsi spośród lubuskich piłkarzy na boiska wybiegną trzecioligowcy, którzy zainaugurują wiosnę w sobotę 2 marca. Przyjrzyjmy się tymczasem, jakie cele mają przed sobą poszczególne drużyny.

W Lubuskiem pojawiają się nowe oferty pracy. Urzędy wojewódzkie, inspektoraty, kuratoria oświaty, a także policja i straż graniczna poszukują nowych pracowników. Szczególnie gorąco zapraszają do aplikowania osoby z Świebodzina, Krosna Odrzańskiego, Gorzowa i Zielonej Góry.

Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra integrują się i trenują nad morzem. Właśnie trwa Falubaz Camp 2024. Obejrzyjcie na zdjęciach, co robią zawodnicy. Nie zabrakło m.in. kąpieli w zimnym Bałtyku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nie po raz pierwszy w Gubinie dochodzi do pożaru samochodu. Tym razem płonął pojazd w Żenichowie. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek (19 lutego).

Zbliżający się sezon urlopowy zmusza nas do wyboru jak najlepszego kierunku na wczasy. Chorwacja, od kilku lat bardzo popularna wśród turystów, ma do zaoferowania mnóstwo wspaniałych zakątków – jednym z nich jest przepiękne miasto Omiš. Położona nad Adriatykiem miejscowość to nie tylko plaże i morze, a jedno z najlepszych miejsc na urlop dla miłośników przyrody i fantastycznych widoków.

Pierwsze mecze rundy rewanżowej w III lidze już w najbliższy weekend. Jak przygotowała się Carina Gubin do wznowienia rozgrywek? Czy jeszcze zrealizowane zostaną transfery do klubu? Jaki jest cel Cariny? Rozmawiamy z prezesem Andrzejem Iwanickim.