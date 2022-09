Taksówka w Gubinie. Tanie przewozy. Którą firmę taksówkarską polecacie? Wasze opinie

Ceny taksówek w Gubinie

Nie można z góry wyznaczyć ceny za przejazd taxi w Gubinie. Na cenę przejazdu składa się kilka elementów:

cena początkowa

długość trasy

godzina

przekraczanie granic administracyjnych

Przeważnie cena początkowa to 5-10 zł, koszt przejazdu 1 km waha się od 2 do 5 zł, a do tego należy doliczyć dodatkowe opłaty związane z przekroczeniem granic administracyjnych.

Taksówki w Gubinie

Prowadzisz firmę taksówkarską lub samodzielnie świadczysz usługi przewozu w Gubinie? Nie czekaj na konkurencję, dopisz swoją firmę. Kliknij > Dodaję firmę do bazy.