W tych miejscach dawniej jedli mieszkańcy Gubina i Guben. Przedwojenne restauracje i lokale na starych zdjęciach! Zobaczcie! (CZĘŚĆ I) Łukasz Koleśnik

Dzięki archiwalnym zdjęciom już wielokrotnie przenosiliśmy się w czasie do dawnego Gubina oraz Guben. Przed wojną to było wielkie i piękne miasto. Widać to również po restauracjach, na których się skupiamy w dzisiejszym materiale. A było ich mnóstwo i były one pełne klasy. Dziś pierwsza część galerii z dawnymi, gubińskimi lokalami.