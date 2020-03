29-latek spowodował kolizję w Gubinie. Uderzył w auto 25-latka, który... miał dwa zakazy kierowania pojazdami i teraz odpowie przed sądem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (30 marca) w Gubinie.

- Jak wynikało ze wstępnych ustaleń kierujący peugotem, jadąc ul. Wyspiańskiego uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu marki ford, który następnie uderzył w mur budynku - relacjonuje rzecznik Powiatowej Komendy Policji w Krośnie Odrzańskim, podkom. Justyna Kulka. - Na szczęście nikomu nic się nie stało. Materiały sprawy wraz z wnioskiem o ukaranie sprawcy kolizji wysłane zostaną do sądu.

Sąd zdecyduje też o losach 25-letniego kierowcy forda, który pomimo dwóch obowiązujących go zakazów kierowania pojazdami mechanicznymi, wsiadł za kierownicę auta. Teraz za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

