31-latek włamał się do garażu i ukradł dwa skutery. Został zatrzymany przez policjantów z Gubina

W sobotę (28 marca) policjanci z Gubina otrzymali zgłoszenie o włamaniu do garażu i kradzieży z niego dwóch skuterów wraz z kaskami oraz piły spalinowej.

- Sprawą zajęli się kryminalni, którzy w wyniku podjętej pracy operacyjnej, jeszcze tego samego dnia ustalili dane osoby podejrzewanej o dokonanie tego czynu - informuje rzecznik Powiatowej Komendy Policji w Krośnie Odrzańskim, podkom. Justyna Kulka. - Okazał się nim, dobrze im znany 31-latek. Zaskoczonego mężczyznę funkcjonariusze zastali w miejscu zamieszkania. Tam też ujawnili skradzioną piłę oraz amfetaminę, którą mężczyzna miał przy sobie. Został on zatrzymany do wyjaśnienia.

- Mając na względzie, iż był to, jak sami policjanci mówią „tylko połowiczny sukces”, funkcjonariusze drążyli temat dalej - dodaje Kulka. - Ich zaangażowanie przyniosło zamierzony efekt. Dotarli bowiem do miejsc, w których znajdowały się skradzione skutery. Po czynnościach odzyskane mienie powróci do właściciela.