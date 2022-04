Carina górą w meczu z LKS Goczałkowice-Zdrój. Spotkanie w Gubinie z ekipą Łukasza Piszczka skończyło się wynikiem 2:1

Żółte kartki: Grzymisławski, Diduszko - Hanzel, Łączek

Mecz walki. Obie drużyny potrzebowały przełamania

Do Gubina przyjechał niedawny lider III ligi LKS Goczałkowice Zdrój z byłym reprezentantem Polski, Łukaszem Piszczkiem na ławce trenerskiej.

Carina Gubin po kilku kiepskich wynikach liczyła na to, że uda się odbić w spotkaniu z Goczałkowicami. Goście byli jednak traktowani jak faworyci, choć w 2022 roku nie wygrali jeszcze żadnego meczu. Obie drużyny potrzebowały przełamania.

Pierwsze minuty spotkania były bardzo wyrównane. Kibice byli świadkami meczu walki. Mnóstwo drobnych przewinień, przerw w grze. Obie ekipy starały się grać agresywnie i wysokim pressingiem. Był to bardzo rwany mecz, w którym z minuty na minutę przewagę zyskiwała Carina. Pierwszy groźny strzał zza 16 metra oddał pomocnik gubinian, Yuya Kamon.

Gospodarze udokumentowali tę przewagę w 18 minucie. Japończyk Kamon, z którym piłkarze Goczałkowic mieli mnóstwo problemów, urwał się jednemu z obrońców w polu karnym i uderzył z woleja z bliskiej odległości. Piłka zatrzepotała w siatce i Carina wyszła na prowadzenie 1:0. Należy też pochwalić wyróżniającego się w tym spotkaniu Jakuba Rysia, który posłał świetną prostopadłą piłkę do Kamona i zaliczył asystę.

Carina tym razem nie cofnęła się, jak to miała już w zwyczaju po objęciu szybkiego prowadzenia. Miejscowi kontrolowali przebieg meczu przez większą część pierwszej połowy. Zawodnicy Cariny dochodzili do groźnych sytuacji po stałych fragmentach gry. Z rzutów rożnych i wolnych niebezpieczne dośrodkowania posyłał Yuya Kamon, ale jego koledzy nie potrafili wykorzystać dogodnych okazji.

Carina powinna wygrać wyżej

Carina miała przewagę w pierwszej połowie, ale w końcówce zawodnicy z Gubina zagapili się. LKS Goczałkowice-Zdrój przeprowadziło jedną z niewielu składnych akcji. W 36 minucie piłkę w pole karne dośrodkował Przemysław Mońka, dopadł do niej niekryty Szymon Gemborys i pokonał Szymona Czajora, doprowadzając do wyrównania. Ta bramka sprawiła, że gospodarze zaczęli się trochę gubić, a goście z Goczałkowic starali się atakować. Remis utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Druga połowa zaczęła się podobnie jak pierwsza. Pierwsze kilka minut to była walka w środku pola. W 51 minucie Carina wykorzystała swoją okazję i objęła prowadzenie 2:1. Wprowadzony w drugiej połowie Denis Matuszewski posłał piłkę w pole karne, gdzie najlepiej odnalazł się niezawodny w tym mecz Yuya Kamon, który skompletował dublet. Japończyk był niekwestionowanym zawodnikiem tego spotkania.

Carina Gubin powinna wygrać wyżej. Goście goniąc wyniki mocno się otworzyli i narażali się na kontrataki. Miejscowi skrzętnie korzystali z przestrzeni, którą zostawiali im przyjezdni, ale brakowało skuteczności. Blisko podwyższenia prowadzenia był Jakub Ryś, który uderzył z lewej nogi sprzed pola karnego. Piłka dokręcała się do bramki, ale przeleciała kilka centymetrów obok słupka.

W końcówce zawodnicy z Goczałkowic rozpaczliwie walczyli o wyrównanie i prawie im się to udało. Błażej Grygier znalazł się w dogodnej sytuacji w polu karnym gubinian i uderzył piłkę na wślizgu. Strzał obronił jednak Szymon Czajor. Chwilę później kontrę wyprowadziła Carina. Denis Matuszewski popędził na bramkę rywali, położył golkipera, ale w ostatniej chwili jego strzał zablokował powracający obrońca.

Trener Carin: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa

> - Mieliśmy bardzo dużo sytuacji, szczególnie w drugiej połowie, gdy zawodnicy LKS Goczałkowice-Zdrój zaryzykowali i ustawili się wysoko, próbując "gonić wynik" - mówił po meczu trener Cariny Gubin, Grzegorz Kopernicki. - Brakowało nam skuteczności, ale udało się dowieźć zwycięstwo. Były to dla nas bardzo ważne 3 punkty. Ostatnie spotkania nie układały się po naszej myśli. Poza meczem pucharowym w Zielonej Górze, w niedawnych meczach ligowych graliśmy dobrze, ale przegrywaliśmy, bo nie wykorzystywaliśmy swoich sytuacji. Tutaj nam się udało wygrać, choć wciąż musimy pracować nad skutecznością. Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Potrzebowaliśmy go.

