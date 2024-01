Groźny wypadek pod Gubinem! W pobliżu Starosiedla zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedną osobę przetransportowano do szpitala Łukasz Koleśnik

We wtorek (9 stycznia) w godzinach wieczornych, pod Gubinem, w okolicach miejscowości Starosiedle doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba trafiła do szpitala.