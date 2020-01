GUBIN: Ponad 150 osób wzięło udział w I Ogólnopolskim Zlocie Morsów w Gubinie! [ZDJĘCIA]

VI Zlot Morsów w Nowej Soli za nami. Pogoda im niestraszna. Zobaczcie, jak dobrze bawiły się morsy [DUŻO ZDJĘĆ]

Chodźcie do nas! Taki okrzyk usłyszeli „ubrani” uczestnicy VI Zlotu Morsów w Nowej Soli, stojący na brzegu Kociego Stawku w Wodnym Świecie. Temperatura powietrza wynosiła 6 stopni C, wody w stawku – 3 stopnie C. Ponad 170 uczestników z całego województwa lubuskiego, a nawet gośc...