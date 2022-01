Gubin/Krosno. Siedem przystanków kolejowych do remontu. Linia 358 znów będzie działać? Powrócą pociągi pasażerskie?

Już wielokrotnie opisywaliśmy sprawę związaną ze słynnym szynobusem w Gubinie i powrotem połączeń kolejowych na linii 358. Przez długi czas to były tylko marzenia, ale wszystko wskazuje na to, że po wielu latach zostaną one zrealizowane. Przynajmniej wykonywany jest kolejny krok w tym kierunku...

Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego roku informowaliśmy o planowanym uruchomieniu połączenia kolejowego pomiędzy Zieloną Górą a Guben.

- Przygotowujemy do obsługi pociągów pasażerskich trasę wykorzystywaną obecnie tylko w ruchu towarowym – mówił Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Dostęp do kolei zapewnią m.in. odtworzone perony. Inwestycja ze środków budżetowych umożliwi regularne połączenia od połowy 2022 r.

PKP PLK niedawno ogłosiła przetarg na odbudowę siedmiu przystanków osobowych na odcinku linii 358 od Czerwieńska do Gubina.