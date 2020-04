Jak wygląda granica polsko-niemiecka w Gubinie? Jest szczelna. Mundurowi kontrolują i mierzą z termometrów. Zobacz zdjęcia!

Przejście graniczne w Gubinie miało swoje perypetie podczas epidemii koronawirusa. Na początku można było przekroczyć granicę polsko-niemiecką tylko pieszo. Później uruchomiono przejazd samochody, ale potworzyły się ogromne kolejki. Warunki były tak straszne, że samorząd niemiecki planował nawet zamknąć drogę dojazdową dla ruchu kołowego do mostu na Nysie. Natomiast mieszkańcy Gubina i okolicy domagali się otwarcia przejścia w Gubinku, które było zamknięte, choć nie dla wszystkich (Więcej tutaj: Korki w Guben. Przejście Gubinek zamknięte? Nie dla wszystkich. Cysterny przejeżdżają przez zamknięte przejście

W piątek, 17 kwietnia do Gubina wybrał się nasz fotoreporter, który z bliska przyglądał się pracy mundurowych przy przejściu granicznym i uwiecznił to na fotografiach. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!