Najważniejszy mecz w historii Cariny Gubin. Zagra w 1/16 Pucharu Polski z II-ligową Stalą Stalowa Wola. Mecz w Krośnie Odrzańskim

Rywal znów drugoligowy

Carina Gubin swoją przygodę w Fortuna Pucharze Polski już teraz może zaliczyć do udanych. W pierwszej rundzie lubuski trzecioligowiec sprawił niespodziankę pokonując drugoligową Radunię Stężyca 4:1.

W pierwszej rundzie Pucharu Polski Stal również sprawiła niespodziankę, pokonując pierwszoligowy Znicz Pruszków 2:0. Kluczem do zwycięstwa nad zespołem z zaplecza Ekstraklasy były rzuty karne – to właśnie po nich padły obie bramki dla ekipy ze Stalowej Woli. Jako pierwszy „jedenastkę” wykorzystał Kosei Iwao, a w 90 minucie wtórował mu Lucjan Klisiewicz.

Kilku starych znajomych

Barwy Stali reprezentuje obecnie dwóch zawodników, których lubuscy kibice mogą znać z niedawnych występów w naszym województwie. Podstawowym pomocnikiem drugoligowca jest Łukasz Soszyński, który w sezonie 2021/2022 był ważnym punktem Lechii Zielona Góra. To właśnie z niej trafił do Stalowej Woli, gdzie z zespołem wywalczył awans do II ligi. Oprócz niego w Stali gra wspomniany wcześniej Japończyk Kosei Iwao, który przed kilkoma sezonami był zawodnikiem Ilanki Rzepin.