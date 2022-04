Obsługa śmieciarki w Gubinie sama miesza odpady z różnych pojemników? Przyłapał ich jeden mieszkaniec i nagrał. Zobacz!

Sytuacja miała miejsce w poniedziałek - 25 kwietnia. Przez jedną z ulic w Gubinie przejeżdżała śmieciarka. Zatrzymała się przy jednej z wiat śmietnikowych. Do środka wchodzi dwóch pracowników komunalnych. Łapią za żółty pojemnik, do którego zwykle wrzucamy odpady z tworzyw sztucznych, czyli m.in. plastikowe śmieci. Panowie przechylili kubeł i wysypali jego zawartość do dużego, czarnego pojemnika na śmieci zmieszane.