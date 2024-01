Prasówka tygodniowa z 21.01.2024 w Gubinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Minęły już 2 lata od tragedii w okolicach Gubina. 17 stycznia 2022 roku doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 32 koło miejscowości Bieżyce. 23-letnia kobieta prowadziła samochód osobowy marki Mercedes. Nagle zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z samochodem ciężarowym. Zginęła na miejscu. To była córka znanego przedsiębiorcy.

Miniony rok pod względem wizerunkowym był dla Agaty Kornhauser-Dudy przełomowy. Pierwsza dama postawiła zmienić fryzurę. Pożegnała swoje uczesanie i krótkie włosy na rzecz modnego krótkiego boba. Działo się również wiele w jej stylizacjach. Oto te, które z powodzeniem może założyć każda z was.

Nasz region zaskakuje na każdym kroku. Nie tylko przyrodą, architekturą, odkrywanymi na każdym kroku tajemnicami. Uwierzycie, że to właśnie u nas powstawały filmy i seriale, które głośnym echem odbiły się w polskiej i światowej kinematografii? Komedie, dramaty, horrory... Pod waszym nosem powstawały ogromne plany filmowe. Jak mogliście to przegapić? Sławni reżyserzy, aktorzy, aktorki na wyciągnięcie ręki. Zobaczcie!

Długo trzeba było czekać, ale w końcu powstał pierwszy blok mieszkalny przy ulicy Sportowej w Gubinie. 18 nowych lokali zostało już zajętych. We wtorek (16 stycznia) oficjalnie oddano do użytku mieszkania w nowym bloku. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze planuje tam osiedle na 200 mieszkań.

W piątek (12 stycznie) 23 nowych funkcjonariuszy SG ślubowało w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Uroczysta zbiórka dotyczyła również wręczenia odznaczeń państwowych oraz aktów mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów.

Przedstawiamy znanych Polaków, którzy urodzili się, wychowali lub w inny sposób są związani z Krosnem Odrzańskim, Gubinem lub okolicznymi miejscowościami. Ci aktorzy, artyści i sportowcy pochodzą z naszego regionu!

Te informacje są zdumiewające, ale... okazuje się, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, może mieć wpływ na to, z jakimi schorzeniami będziemy się mierzyć. Takie dane wysnuli amerykańscy naukowcy, którzy dostrzegli korelację pomiędzy miesiącami urodzenia a schorzeniami, z jakimi zwracają się do lekarzy pacjenci. Wiecie, że osoby urodzone w jednych miesiącach bardziej narażone są na choroby serca, a w innych np. na ADHD? Są też tzw. "bezpieczne miesiące", czyli takie, do których nie przypisano żadnych chorób.