Prasówka z lipca 2023. Sprawdź, co działo się w Gubinie. Czy jesteś na bieżąco?

Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

Prasówka sierpień Gubin: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Gubina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To będzie druga edycja tej wyjątkowej trzydniowej inicjatywy. W ostatni weekend lipca kilkaset osób spotka się w Torzymiu, by dobrze się bawić i... nawiązywać nowe znajomości. Organizatorzy wydarzenia zadbali też o to, by nikomu nie doskwierała nuda: organizowane będą koncerty i ciekawe warsztaty.