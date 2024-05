Przegląd prasy 9.05.2024 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Pojawia się zwykle dopiero w czerwcu, ale w tym roku już teraz można go spotkać praktycznie wszędzie: w lasach, parkach, na polach i łąkach. Uważany dawniej za pożyteczny i leczniczy obecnie wiadomo, że jest trujący i śmiertelnie niebezpieczny. Nasze babcie uznawały go za pomocny w leczeniu chorób wątroby i nadciśnienia, a tymczasem okazuje się, że starzec jakubek może doprowadzić do zatrucia, marskości wątroby, a nawet śmierci. Nie pomyl go z leczniczym ziołem.