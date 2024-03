Przegląd prasy Gubin 30.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Gubinie

Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra, w meczu sparingowym, pokonali I-ligową Arged Malesę Ostrów Wlkp. 49:41. Po raz pierwszy w zespole zielonogórskim ścigał się Piotr Pawlicki.

Ten suplement diety jest bardzo popularny w Polsce, bo obniża cholesterol jako naturalna alternatywa dla statyn. Już wcześniej były z nim pewne problemy, teraz jednak sprawa jest niezwykle poważna. Spowodował śmierć już 5 osób, a ponad 100 trafiło do szpitala, jest też 12 tysięcy raportów o zdarzeniach medycznych związanych z jego stosowaniem. To w Japonii, jednak składnik używany do produkcji środka oraz innych produktów fermentowanych jest przyjmowany wraz z nimi na całym świecie.