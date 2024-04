Przegląd prasy z tygodnia 7.04.2024. Co działo się w Gubinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie gubińskiego komisariatu policji. Kobieta podpaliła drzwi wejściowe do komendy. Swój występek uwieczniła na nagraniu, które następnie opublikowała w sieci. Na tym jednak nie koniec, bo młoda piromanka zniszczyła jeszcze dwa samochody, w pobliżu których również wznieciła ogień.

W środę 3 kwietnia rozegrana została 1/8 finału lubuskiego Pucharu Polski. W hicie tej rundy zmierzyli się dwaj III-ligowcy – Lechia Zielona Góra i Carina Gubin. Po trwającym ponad dwie godziny, trzymającym w napięciu pojedynku, rzutem na taśmę do ćwierćfinału awansowali zielonogórzanie, którzy po dogrywce wygrali 3:2.

1,5 miliona złotych dostało 152 uczniów lubuskich uczniów ogólniaków, a 560 tysięcy złotych otrzymało 70 lubuskich uczniów szkół podstawowych. To największy taki program stypendialny. Oznacza to, że uczeń z SP ma do dyspozycji 8 tys. zł, a LO – 10 tys. zł. Na co przeznaczą te pieniądze młodzi ludzie.