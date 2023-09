Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Gubinie. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gubina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Winobranie 2023. Goście święta chętnie odwiedzają winnice i winiarzy. O czym rozmawiają?”?

Przegląd tygodnia: Gubin, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Winobranie 2023. Goście święta chętnie odwiedzają winnice i winiarzy. O czym rozmawiają? Tak naprawdę, to winobranie na winnicach wokół Zielonej Góry zacznie się wtedy, kiedy skończy świętowanie w mieście. Winiarze zaczną zbiory. Liczą, że słońce sprawi, że winogrona będą słodkie tak, jak trzeba. Lubuskich winnic przybywa, ale w tym środowisku konkurencja ma zupełnie inne znaczenie. Jaki to był rok dla lubuskich winorośli? 📢 Winobranie 2023. Korowód, koncerty i co jeszcze na ostatni weekend tegorocznego święta Zielonej Góry? W sobotę, 16 września na zakończenie Winobrania 2023 odbędzie się pokaz sztucznych ogni. Co jeszcze będzie działo się w ostatni weekend święta Zielonej Góry? To nie tylko kolorowy korowód, ale mnóstwo innych punktów w programie. Zobacz program wydarzeń.

📢 Winobranie 2023. Brodka w Zielonej Górze! Zobacz program święta na piątek Winobranie w piątek to znów mnóstwo wydarzeń. Co wybrać? Gdzie pójść? Po południu uroczyście zostanie zaprezentowany mural na murze Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Wieczorem koncert gwiazdy, dzisiaj wystąpi Brodka. Ale to nie wszystko, zobacz co jeszcze dzieje się z okazji święta.

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Gubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Winobranie 2023. Sara James w Zielonej Górze! Zobacz program święta na czwartek Goście Winobrania chętnie odwiedzają winnice, piwnice winiarskie, wystawy i zostają na koncertach. Co znalazło się w programie na czwartek, 14 września? Dzisiaj nie można przegapić takich punktów jak Awiński Show czy koncert Sary James. Dla dzieci są m.in. zabawy z Vino i Gronką.

📢 Z POLREGIO odkryjesz uroki lubuskiej perełki. Wybierz się na wycieczkę do Parku Mużakowskiego! Akcja „Poczuj przygodę odkrywając Lubuskie pociągami POLREGIO” dobiega końca. W tym sezonie wakacyjnym przewoźnik już po raz szósty zabierał nas w rozmaite zakątki naszego regionu, w ramach jednodniowych wycieczek. Celem tej akcji jest pokazanie, że kolej to świetny środek transportu: ekologiczny i komfortowy, a Lubuskie jest regionem, który sprzyja wypoczynkowi i ma się czym pochwalić. 📢 Winobranie 2023. Było ekscytująco! InsectDay w Centrum Przyrodniczym zgromadził fanów egzotycznych owadów Fascynujące owady przykuwały uwagę młodszych i starszych. Chętnych do oglądania i dotykania egzotycznych okazów nie brakowało. – Reakcja jest bardzo różna od strachu poprzez fascynacje, aż do wielkiej miłości. Mamy osoby wierne naszej imprezie, z którymi co roku się spotykamy, bo zapałały wielką miłością do owadów i sami już hodują – mówi Ita Szczepańska, główny specjalista w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze.

📢 Winobranie 2023. Tutaj konkurencja ma inne znaczenie. Winiarze zapewniają, że współpraca środowiska jest prawdziwa – Jest bardzo dużo radości z tego, że możemy zaprezentować licznym gościom Winobrania efekty swojej pracy. Jest też dużo zmęczenia, ponieważ pracujemy bardzo dużo i intensywnie, żeby nastarczyć apetytom gości, którzy nas licznie odwiedzają – podkreśla Małgorzata Grad, współwłaścicielka winnicy ze Starego Kisielina. 📢 Winobranie 2023. Radosny, nocny orszak z relikwiami patrona miasta przeszedł ulicami Zielonej Góry Z modlitwą i światłem przeszli uczestnicy orszaku z relikwiami św. Urbana I patrona Zielonej Góry. Orszak przeszedł z os. Braniborskiego do konkatedry. Była orkiestra, cheerleaderki, balony. Tak, jak zapowiadał ks. proboszcz patronalnej parafii Mirosław Donabidowicz, to był był radosny orszak. 📢 Winobranie 2023. Prezydent Zielonej Góry oddał klucze od miasta. Święto się rozpoczęło. To aż dziewięć dni! W sobotę wieczorem Bachus na dziewięć dni przejął władzę w Zielonej Górze i wysłał prezydenta na urlop. Jednak na sugestię włodarza, żeby porozwiązywał w mieście różne problemy, a zwłaszcza to, że ze względu na różne roboty nie można przejechać przez miasto, zapowiedział, że tymi sprawami trzeba będzie zająć się później, bo teraz jest czas na radosną zabawę.

📢 Prawdziwy Falubaz poznaje się po tym, jak kończy. Myszy wróciły z „podróży" w Ostrowie Enea Falubaz Zielona Góra zrobił pierwszy krok do awansu do finału 1. Ligi Żużlowej. „Myszy” pokonały w sobotę 9 września Arged Malesę w Ostrowie 47:42. Rewanż 17 września w Zielonej Górze.

