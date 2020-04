Wybory prezydenckie powinny się odbyć czy nie? Pytamy burmistrza Bartłomieja Bartczaka

Burmistrz Cebula w swoim piśmie wskazał szereg problemów organizacyjnych.Czy burmistrz Bartczak się z nimi zgadza?

– Sytuacja związana z wyborami w poszczególnych samorządach jest praktycznie taka sama. Te same problemy, które przedstawiał burmistrz Cebula występują też u nas – zaznacza gubiński włodarz. – Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jest to trudny okres. Mamy do czynienia z sytuacją kryzysową i dotyka ona wszystkich gmin.