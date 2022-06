Koniec remontu ulicy Kresowej w Gubinie na początku lipca. Lokalny wykonawca dokończy zadanie, pomimo trudności

- Cieszymy się bardzo, że wykonawca dotrwa do końca realizacji inwestycji. Znam wiele samorządów, które musiały poradzić sobie z sytuacją, gdy firmy schodziły z budowy, ponieważ inwestycja przestała im się opłacać. I te samorządy są teraz w trudnym położeniu, bo zostali z rozgrzebanymi zadaniami, na których ponownie trzeba znaleźć wykonawcę - mówił starosta Garczyński. - Remont ulicy Kresowej sprawiał więc nie tylko problemy kierowcom, ale też samemu wykonawcy.

- Chciałem podziękować Krzysztofowi Sawickiemu za to, że nie zszedł tej drogi. To nie jest dla niego opłacalny interes i najpewniej do tej inwestycji będzie musiał dokładać - zauważył radny powiatowy, Andrzej Iwanicki. - Jest to jednak lokalny przedsiębiorca, z Gubina, który bardzo chciał dokończyć to zadanie i jeszcze raz bardzo mu za to dziękuję.