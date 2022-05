Gubin zyskał kolejny mural. Mur przy chodniku "w drodze do Rolniczaka" został pomalowany

O planach związanych z pomalowaniem zwykłej, szarej, długiej ściany przy chodniku, prowadzącym do ECKZiU w Gubinie pisaliśmy już kilkukrotnie. Inicjatywa zrodziła się ponad rok temu i zapoczątkowała ją Teresa Zajkowska oraz młodzież z Grupy Młodzieżowej "Otwarte" w Gubinie. Uruchomiona została nawet zbiórka pieniędzy, aby zorganizować wydarzenie, podczas którego specjaliści od graffiti popiszą się swoimi umiejętnościami i pokolorują wspomniany mur.

Nowy mural w Gubinie

Gubin ma coraz więcej pięknych murali. W większości to zasługa Dawida Sadkowskiego, miejscowego ulicznego artysty, absolwenta Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest on m.in. autorem wspaniałego muralu na placu Bolesława Chrobrego w Gubinie, a nie tak dawno namalował też piękny obraz, nawiązujący do wojny na Ukrainie.