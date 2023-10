Nadal nie ruszyła modernizacja stadionu miejskiego w Gubinie. Kolejne opóźnienie. Nie udało się wybrać wykonawcy WIDEO

Stadion miejski w Gubinie trudno nazwać piękną wizytówką miasta. To przestarzały obiekt, którego elementy co jakiś czas są naprawiane, ale nigdy nie zrealizowano kompletnej modernizacji stadionu (choć powstał on w 1934 roku), ze względu na wysokie koszty takiego przedsięwzięcia.

Odnowiony stadion przydałby się Gubinowi zwłaszcza teraz, gdy miejscowy klub - Carina - gra regularnie w III lidze, a do tego w tym sezonie reprezentuje województwo lubuskie w Pucharze Polski na szczeblu centralnym.

Pod względem piłkarskim gra na murawie stadionu w Gubinie może być koszmarem, zwłaszcza po opadach deszczu, gdy nawierzchnia staje się ciężka i gliniasta oraz więcej na niej błota niż trawy. Takie warunki przeszkadzają nie tylko rywalom, ale też piłkarzom miejscowej drużyny.