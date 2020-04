PGE pominęła projekt kopalni węgla w Gubinie w swoim najnowszym raporcie finansowym. Czy to oznacza koniec odkrywki w Lubuskiem?

Fundacja “RT-ON” przypomina, że w zeszłym roku spółka PGE nie dostarczyła w wymaganym terminie raportu koniecznego do uzyskania decyzji środowiskowej. - Dzięki temu, co najmniej miliard ton węgla pozostanie w ziemi, a 3000 ludzi z 15 wsi nie musi już obawiać się niesprawiedliwych przesiedleń . Nie powstanie także planowana elektrownia węglowa o mocy 2700-3000 MW, którą miał zasilać węgiel z odkrywki - podają przedstawiciele fundacji w swoim komunikacie.

Zarząd PGE na początku kwietnia przedstawił wyniki grupy kapitałowej w 2019 roku oraz odpowiedział na pytania. Potwierdził, że PGE dokonało odpisu o wartości 7,3 mld złotych dla starych bloków w elektrowniach Turów i Bełchatów oraz że istnieje ryzyko opóźnień w oddaniu do użytku nowego bloku w Turowie. Poza tym przedstawione zostało sprawozdanie, według którego elektrownie i kopalnie węglowe należące do spółki po raz kolejny odnotowały spadek produkcji oraz mniejsze wykorzystanie mocy. Natomiast

Jak podaje Fundacja “Rozwój TAK-Odkrywki NIE”, Polska Grupa Energetyczna pominęła projekt kopalni węgla w Gubinie w swoim najnowszym raporcie finansowym. Według przeciwników inwestycji oznacza to koniec planowania i odkrywki na terenie woj. lubuskiego w najbliższym czasie nie będzie.

Stało się. Tylko dochodzenie do wniosków trwało za długo

Wójt gminy Gubin, Zbigniew Barski przyznaje, że może już odetchnąć z ulgą. Choć zajęło to dużo czasu.

- Można powiedzieć, że stało się - PGE potwierdza słowa przeciwników kopalni, że energetyka oparta na węglu jest nieopłacalna – zauważa. - Tylko szkoda, że dochodzenie do tego wniosku trwało tak długo, bo zablokowano na ponad dekadę gminy Gubin i Brody. Ta blokada powodowała brak możliwości rozwoju co dzisiaj skutkuje tym, że uznano je za gminy zagrożone wykluczeniem ekonomicznym. Mam nadzieję, że teraz gminy uzyskają wsparcie od władz województwa i dostaną szansę nadrobienia straconego czasu.