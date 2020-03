Jak koronawirus i kontrole na granicach wpływają na przedsiębiorców z Gubina i okolic? Rozmawiamy z Andrzejem Iwanickim

- Obecna sytuacja bardzo nam utrudnia funkcjonowanie – przyznaje A. Iwanicki. – Nie tylko wysyłamy nasze produkty do Niemiec, ale też współpracujemy z niemieckimi firmami przygranicznymi. Np. z Forst mamy filc, który teraz przy zawierusze na granicach sami musimy odbierać. Z Guben odbieramy pianki. Jeden z naszych transportów pojechał tam we wtorek, przez Świecko. Wrócił dopiero w środę. Te parę kilometrów pokonuje w dwie doby.

Tracą wszyscy lokalni przedsiębiorcy

A. Iwanicki przyznaje, że koszty poniesione przez firmę rosną. – Wszyscy lokalni przedsiębiorcy, którzy też prowadzą interesy po stronie niemieckiej (a w przypadku Gubina mówimy o sporej części) tracą – zauważa właściciel lokalnego zakładu.

Życie wszystkim ułatwiłoby uruchomienie przejścia granicznego na Gubinku. – To dla mnie największy nonsens – komentuje Iwanicki. – Żyjemy w mieście przygranicznym. Mało tego, w ostatnim czasie Gubin i Guben, to praktycznie miasta połączone. Ludzie dojeżdżają do pracy, małe i duże firmy z obu stron granicy ze sobą współpracują. Otwarcie przejścia granicznego w Gubinku byłoby bardzo dużym ułatwieniem. Przynajmniej teraz busy przez Gubin możemy puścić...