Przegląd prasy z tygodnia 17.03.2024. Co działo się w Gubinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Rolnicy w Lubuskiem zapowiadają kolejne blokady na drogach w regionie. W Świecku protesty planowane są od 17 do 20 marca. Czy przejście graniczne pod Gubinem również zostanie zablokowane? Nie jest to jeszcze pewne...

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

Pasjonaci fotografii zeszli pod wodę w Zielonej Górze, aby uczyć się wykonywania takich zdjęć. Przeżycie było dla wszystkich, zarówno relaksujące, jak i ekscytujące. – Cały czas poszukuję dla swoich studentów oryginalnych przestrzeni i tematów do fotografowania, stąd pomysł na taki temat – wyjaśnia Marzena Więcek, dyrektorka Lubuskiej Szkoły Fotografii.