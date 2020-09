Przegląd tygodnia w Gubinie, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gubina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020]”?

Przegląd tygodnia Gubin od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020] Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów. 📢 Zielona Góra. Basen na Winobranie nadal będzie czynny. Na strefę saun jeszcze poczekamy W tym roku wyjątkowo w czasie Winobrania basen w Centrum Rekreacyjno-Sportowym nie będzie zamknięty. Przerwa techniczna odbyła się już wcześniej, kiedy to z powodu pandemii koronawirusa zamknięto miejsca rekreacji. Od 2 września czynny jest też basen przy ul. Wyspiańskiego. A co z saunami w CRS?

📢 Mieszkania socjalne w Krośnie Odrzańskim. Zajrzeliśmy do środka. Zobaczcie zdjęcia! W Krośnie Odrzańskim oddano nowe mieszkania socjalne. Urządzono je w zabytkowej kamienicy na placu Pocztowym. Zobacz, jak wyglądają. 📢 Ministerstwo Klimatu wprowadza program "Czystość plus". Wyższe kary za zaśmiecanie oraz pomysły na obniżenie kosztów gospodarowania odpadami Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - Nie po to uczyliśmy mieszkańców segregacji, by teraz wracać do dawnych przyzwyczajeń.

📢 Imieniny Bronisława. Kiedy są imieniny Bronisława? Najbliższe imieniny wypadają 3.09. Najpiękniejsze wiersze imieninowe Jak wiadomo, zwykle imieniny dla danego imienia wypadają więcej niż raz w roku. Najbliższe imieniny Bronisława obchodzimy 3.09. Kiedy są imieniny Bronisława? Imieniny Bronisława wypadają 18 sierpnia, 1 września, 3 września, 6 października. Imieniny Bronisława obchodzone są więc 4 razy w roku. W artykule znajdziesz najpiękniejsze życzenia imieninowe. Wierszyki świetnie się sprawdzą na imieninowej kartce, lub wysłane przez SMS. Czy znasz Bronisława?

📢 100. lubuskie derby. Tak kibicowaliście Stali Gorzów i Falubazowi Zielona Góra w czasie meczu w Gorzowie Wlkp. Na ten dzień czekały tysiące kibiców żużla. Jubileuszowe, setne lubuskie derby żużlowe odbyły się na stadionie im. Edwarda Jancarza we wtorek, 2 września. Zobaczcie, jak dopingowaliście zawodników obu drużyn. Każdy start, mijanka, walka o miejsce na torze w czasie derbów spotykają się ze zdwojonym dopingiem. Kibice dają z siebie wszystko, aby zagrzewać do walki żużlowców. Tegoroczne derby w Gorzowie były jednak inne od poprzednich. Odbyły się bowiem bez zorganizowanej grupy kibiców z Zielonej Góry. Musieli oni zadowolić się pojedynczymi miejscami wśród fanów Stali. Nie zmienia to jednak faktu, że doping jak zwykle był niezwykle głośny i zacięty. Przypomnijmy, że pierwotnie mecz miał się odbyć w niedzielę, 30 sierpnia. Niekorzystne prognozy spowodowały jednak, że przełożono go na środę.

📢 Winobranie 2020: PROGRAM. Winobusy, koncerty, spektakle, wydarzenia artystyczne. Mnóstwo atrakcji podczas Dni Zielonej Góry! Nie mogło być inaczej! Winobranie 2020 to moc atrakcji! Nie zabraknie koncertów, winobusów, rozmaitych wydarzeń artystycznych, jarmarku winobraniowy. To i wiele więcej znajdziecie poniżej w szczegółowym programie Dni Zielonej Góry, które potrwają od 5 do 13 września!

📢 Imieniny Bohdana. Kiedy są imieniny Bohdana? Najbliższe imieniny wypadają 2.09. Życzenia imieninowe Jak wiadomo, zwykle imieniny dla danego imienia wypadają więcej niż raz w roku. Najbliższe imieniny Bohdana obchodzimy 2.09. Kiedy są imieniny Bohdana? Imieniny Bohdana wypadają 6 lutego, 31 sierpnia, 2 września. Imieniny Bohdana obchodzone są więc 3 razy w roku. W artykule znajdziesz najpiękniejsze życzenia imieninowe. Wierszyki świetnie się sprawdzą na imieninowej kartce, lub wysłane przez SMS. Czy znasz Bohdana?

📢 Ponad 500 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. 8 dotyczy woj. lubuskiego. W Polsce zmarło kolejnych 6 osób Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek (31 sierpnia) rano o 502 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. 8 z nich dotyczy woj. lubuskiego.

📢 Google Street View w wioskach gminy Gubin. Kamery Google złapały kilku mieszkańców. Miejscowości zmieniły się na przestrzeni lat? Kolejna galeria zdjęć z kamer Google Street View. Przyglądaliśmy się już mieszkańcom Krosna Odrzańskiego, Gubina oraz miejscowościom wokół Krosna Odrzańskiego. Przyszedł czas na bliższe spojrzenie na wioski w gminie Gubin. Co udało się złapać kamerom Google?

