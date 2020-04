Ruszyła Gubińska Fala Pomagania. Pomocni ludzie szyją maseczki i rozdają mieszkańcom. Przed marketem zebrał się tłum. Każdy chciał maseczkę

Noszenie maseczek ochronnych będzie obowiązkowe od nadchodzącego czwartku. W regionie powstaje coraz więcej grup, które szyją maseczki i rozdają mieszkańcom, zwłaszcza seniorom, którzy znajdują się w grupie ryzyka. Do walki z koronawirusem włączyli się już m.in. dobrzy ludzie z Krosna Odrzańskiego czy mieszkańcy gminy Dąbie. W Gubinie też pomagają.

- Odpowiedz przyszła od Lubuskiej Fali Pomagania, która to powstała na bazie Fundacji Rozwoju Aktywności Lokalnych Fala - opowiada pani Justyna. - Po rozmowie z założycielką ruchu Mają Nowak, założyłam lokalne koło wolontariatu o nazwie Gubińska Fala Pomagania - Czas Pandemii.

- Mam maszyny do szycia i dwie ręce, córkę, która zawsze mnie wspiera w tym co robię - przyznaje kobieta.

Początki nie były łatwe. Potrzebna była odpowiednia tkanina. - Mieliśmy problem z jej transportem z Zielonej Góry do Gubina. Poprosiłam jednak o pomoc na stronie internetowej Widzialna Ręka i zgłosiła się kilka osób - przyznaje pani Justyna. - Wśród nich jako pierwsza zgłosiła się pani Ewa Strycharz i z pomocą jej partnera tkanina została przywieziona.

Pani Justyna dodaje, że nie przestaje szyć. - Liczba maseczek rośnie z minuty na minutę - mówi. - Mam jedną panią, która zgłosiła się chętna do szycia. Zgłosiła się do mnie pani Monika Rzun, która podzieli się gumką i tkaniną, jeśli jest ktoś chętny do szycia. Przydałyby nam się dodatkowe pary rąk.

- Szukamy chętnych do szycia. Potrzebne są maseczki w szpitalach, w domach opieki i innych. Każdy z nas potrzebuje tego zabezpieczenia. Wolontariuszy zapraszam do zgłaszania się poprzez Messenger bezpośrednio do mnie - zachęca Justyna Cal-Chrobak.

Tłumy zebrały się pod marketem. Każdy chciał maseczkę

We wtorek, 14 kwietnia, pani Justyna wraz z osobami chętnymi do pomocy rozdawała maseczki ochronne przed jednym z marketów. - Zainteresowanie było bardzo duże - przyznaje kobieta.

Na tyle duże, że w pewnym momencie na placu przed sklepem zebrał się tłum ludzi. Każdy chciał maseczkę dla siebie, zapominając o środkach ostrożności i zachowywaniu odstępu. - Każdy chce się zabezpieczyć i sytuacja na moment wymknęła się spod kontroli - przyznaje pani Justyna. - Na przyszłość będziemy zabezpieczali się przed takim tłumem i poprosimy o pomoc policję.