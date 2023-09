Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Gubin, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 17.09 do 23.09.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gubina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bardzo nowoczesna kuchnia, w której gotowane będą zdrowe potrawy powstanie w Zielonej Górze Drzonkowie ”?

Przegląd tygodnia: Gubin, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bardzo nowoczesna kuchnia, w której gotowane będą zdrowe potrawy powstanie w Zielonej Górze Drzonkowie WOSiR w Zielonej Górze Drzonkowie będzie miał jedną z najnowocześniejszych kuchni w Polsce. W piątek, 22 września dyrektor ośrodka podpisał umowę z wykonawcą na rozbudowę stołówki i zaplecza kuchennego w budynku „Sportowiec”. Remont będzie kosztował ponad dziewięć milionów złotych. 📢 Praca wre pod Gubinem! Trwa przebudowa skrzyżowania na rondo. Kiedy zakończy się inwestycja? W ciągu drogi krajowej nr 32 w okolicach Gubina trwają prace budowlane, związane z przebudową skrzyżowania na rondo. To drugie rondo, które powstaje przy granicy polsko-niemieckiej. Związane jest to z kwestiami bezpieczeństwa. Na odcinku pod Gubinem często dochodziło do wypadków.

📢 Powstaje nowy plac zabaw w Krośnie Odrzańskim. Mieszkańcy narzekają, że staje się on miejscem libacji alkoholowych Nowy plac zabaw przy PCK w Krośnie Odrzańskim jest nietypowy. Urząd postawił na gry podwórkowe. Wiosną plac ma się rozrosnąć, ale pojawił się problem. Mieszkańcy narzekają, że wieczorami plac zmienia się w miejsce libacji alkoholowych. Ławki na placu zabaw okupują dorośli, którzy piją tam alkohol.

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Gubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gigantyczne Wydarzenie Polska Press 2023. Poznaliśmy nominacje! Po Gali Gigantów Roku (grudzień), Gigantów Biznesu (marzec) oraz Gigantów Kultury (czerwiec) przed nami - już w sobotę, 23 września - Gala Giganci Sportu 2023. To wyjątkowe wydarzenie, na którym docenimy i nagrodzimy sportowców oraz instytucje zaangażowane w rozwój polskiego sportu. Nagrody i wyróżnienia, przyznawane w ośmiu różnych kategoriach, podkreślają znaczenie inicjatyw, osiągnięć i działań, które przyczyniają się do rozwoju sportu w Polsce. Jedną z nich jest kategoria Gigant Roku, w której nagrodzony zostanie najlepszy polski sportowiec 2023 roku.

📢 Goroźny pożar w żagańskim szpitalu! Pięć osób zostało poparzonych, w tym jedna poważnie! Pożar został zauważony o 2.27, w nocy z soboty na niedzielę (16-17 września 2023). W akcji ratowniczej brało udział 14 zastępów straży pożarnej. Pięć osób, leżących w sali, w której doszło do pożaru, doznało poparzeń, w tym jedna poważnych. Spaleniu uległo jedno szpitalne łóżko. Ewakuowano ok. 50 osób. Pacjenci zostali przewiezieni do okolicznych szpitali. 📢 Bieg Dam, Rycerski Turniej Bojowy, porady szeptuchy, kat - normalnie jak w średniowieczu! Trwa XIV Turniej Rycerski w Krośnie Odrzańskim Jeśli myśleli Państwo, że rycerze wyginęli, to jesteście w błędzie. Możecie ich zobaczyć na żywo tuż obok Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim, podczas Turnieju Rycerskiego o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej. Wydarzenie potrwa do niedzieli, warto więc przyjechać tuż nad Odrę.

