Wybory prezydenckie 2020. W Gubinie też nie przekazali danych wyborców. Bartczak: Prawnicy mówili, że to byłoby niezgodne z prawem

Niewiele to jednak zmienia, ponieważ już wiadomo, że Poczta Polska poradziła sobie bez pomocy samorządów. Dane wyborców miało przesłać w ostatnich dniach Ministerstwo Cyfryzacji. Burmistrz Gubina, Bartłomiej Bartczak, podobnie jak wielu innych samorządowców przyznaje, że nie przesłałby tych informacji.

- Opinie naszych prawników były jednoznaczne. Gdybyśmy udostępnili dane wyborców, nie byłoby to zgodne z prawem - odpowiada krótko Bartłomiej Bartczak.

Burmistrz dodaje, że jeśli pojawiłaby się podstawa prawna, to wtedy żaden samorząd nie miałby wyboru i musiałby przekazać informacje. - To już nie byłaby kwestia czy tego chcemy, czy nie. Jeśli byłyby zarządzenia bądź ustawy, które zobowiązywałyby samorządy do udostępnienia danych wyborców, to zwyczajnie trzeba byłoby to zrobić.