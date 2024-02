Luty w Gubinie: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Gubinie, najważniejsze informacje miesiąca

Maturzyści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim świętowali 100 dni do matury! Studniówka miała miejsce w piątek (26 stycznia) w Pensjonacie Dychów. Był polonez, białe róże, piękne stroje maturzystów. Zobacz film i zdjęcia!

W Muzeum Ziemi Lubuskiej wręczone zostały we wtorek, 30 stycznia br., stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla uczniów lubuskich szkół oraz motywujące dla studentów. Dzięki realizowanemu przez samorząd lubuski programowi młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje.

Ależ to była studniówka! Piękny polonez, cudne kreacje maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. Zobacz film i zdjęcia z balu maturalnego ZSO Gubin, który odbył się w sobotę (27 stycznia) w Sękowicach. Zapraszamy do oglądania!

W niedzielę (28 stycznia) odbył się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak zwykle mieszkańcy Gubina otworzyli swoje serca i portfele, dzięki czemu pobili lokalny rekord i to znacznie! Pękła magiczna bariera 300 tys. zł!

Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Odbędą się one na początku kwietnia. Gubiński radny, Zbigniew Bołoczko potwierdził, że będzie starał się o posadę burmistrza Gubina. Dlaczego postanowił wystartować w wyborach samorządowych? Przeprowadziliśmy krótki wywiad z nowym kandydatem.

Minęły już 2 lata od tragedii w okolicach Gubina. 17 stycznia 2022 roku doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 32 koło miejscowości Bieżyce. 23-letnia kobieta prowadziła samochód osobowy marki Mercedes. Nagle zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z samochodem ciężarowym. Zginęła na miejscu. To była córka znanego przedsiębiorcy.

Długo trzeba było czekać, ale w końcu powstał pierwszy blok mieszkalny przy ulicy Sportowej w Gubinie. 18 nowych lokali zostało już zajętych. We wtorek (16 stycznia) oficjalnie oddano do użytku mieszkania w nowym bloku. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze planuje tam osiedle na 200 mieszkań.

Jak co roku na początku stycznia Perspektywy prezentują ranking szkół średnich. Znalazło się w nim tysiąc najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Wśród nich są lubuskie szkoły. Jedna z nich znalazła się w krajowej czołówce.

Rynek nieruchomości w ostatnim czasie mocno się zmienił. Ceny poszybowały, a ofert jest stosunkowo niewiele. Jeśli już są, to stać na nie jedynie wybranych. Dlatego ciekawą alternatywą mogą się okazać licytacje komornicze. Dziś sprawdzamy domy, które wystawili lubuscy komornicy.

W Lubuskiem w ostatnich latach doszło do wielu zaginięć. Ludzie przepadali bez wieści ku rozpaczy swoich bliskich. Prezentujemy osoby, które są poszukiwane na terenie naszego województwa.

We wtorek (9 stycznia) w godzinach wieczornych, pod Gubinem, w okolicach miejscowości Starosiedle doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba trafiła do szpitala.