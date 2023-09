Prasówka 10.09.2023 z całego tygodnia w Gubinie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Enea Falubaz Zielona Góra zrobił pierwszy krok do awansu do finału 1. Ligi Żużlowej. „Myszy” pokonały w sobotę 9 września Arged Malesę w Ostrowie 47:42. Rewanż 17 września w Zielonej Górze.

W sobotę wieczorem Bachus na dziewięć dni przejął władzę w Zielonej Górze i wysłał prezydenta na urlop. Jednak na sugestię włodarza, żeby porozwiązywał w mieście różne problemy, a zwłaszcza to, że ze względu na różne roboty nie można przejechać przez miasto, zapowiedział, że tymi sprawami trzeba będzie zająć się później, bo teraz jest czas na radosną zabawę.

Marek Probosz wystąpi w sztuce Powrót Norwida. To ważny punkt Winobraniowych Spotkań Teatralnych. Spektakl będzie można zobaczyć 14 września.

Enea Falubaz Zielona Góra czy Arged Malesa Ostrów Wlkp.? Która drużyna pojedzie w finale play off I ligi żużlowej? Oba zespoły stoczą bój w półfinale. Pierwszy mecz w sobotę 9 września w Ostrowie. Pierwszy wyścig o godz. 16.30.

Wyróżniający się funkcjonariusze Krajowej Izby Skarbowej otrzymali nagrody, awanse i odznaczenia. Można dołączyć do takiej kadry. Trwa nabór do lubuskiej Służby Celno-Skarbowej.

– Zapraszamy wszystkich wiernych. To nie tyko święto naszej parafii, ale i całego miasta, którego św. Urban I jest patronem – podkreśla ks. kan. Mirosław Donabidowicz, proboszcz parafii patronalnej. Orszak poprzedzi uroczysta msza.

Od 9 do 17 września w Zielonej Górze będzie się odbywało największe święto wina w Polsce – Winobranie. Program jest przeogromny. Każdego dnia dzieje się w mieście bardzo dużo. To nie tylko jarmark i lunapark. Zobacz, co zaplanowano na pierwszy weekend.